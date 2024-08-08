Транспортные полицейские в Чувашии вместе с представителями Общественного совета провели спортивное мероприятие с детьми в рамках акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте при поддержке Общественного совета и Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» посетили детский оздоровительно-образовательный центр «Бригантина».
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