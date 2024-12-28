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Фудкорт на площади Ленина в Чите открыли 27 декабря

Фудкорт на площади Ленина в Чите открыли 27 декабря

Фудкорт на площади Ленина в Чите открыли 27 декабря, здесь можно согреться горячим чаем после катаний с горки или перекусить сочными буузами, румяными блинами с начинкой и другой выпечкой, об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

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