Фудкорт на площади Ленина в Чите открыли 27 декабря, здесь можно согреться горячим чаем после катаний с горки или перекусить сочными буузами, румяными блинами с начинкой и другой выпечкой, об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
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