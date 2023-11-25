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ЦАХАЛ в ходе перемирия в Газе устроил штурм Кабатии на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ в ходе перемирия в Газе устроил штурм Кабатии на Западном берегу Иордана

Армия обороны (ЦАХАЛ) в ходе перемирия в Газе устроила штурм Кабатии на Западном берегу реки Иордан. «ЦАХАЛ во время объявленного перемирия в секторе Газа штурмует город Кабатия на севере Западного берега Иордана, сообщают палестинские каналы.

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