ЦАХАЛ в ходе перемирия в Газе устроил штурм Кабатии на Западном берегу Иордана

Армия обороны (ЦАХАЛ) в ходе перемирия в Газе устроила штурм Кабатии на Западном берегу реки Иордан. «ЦАХАЛ во время объявленного перемирия в секторе Газа штурмует город Кабатия на севере Западного берега Иордана, сообщают палестинские каналы.