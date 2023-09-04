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Эрдоган обсудит с правительством итоги встречи с Путиным

Эрдоган обсудит с правительством итоги встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 5 сентября, планирует провести заседание правительства, чтобы обсудить итоги переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным, – сообщает в понедельник, 4 сентября, агентство ТАСС.

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