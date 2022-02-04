На российском авторынке побит рекорд продаж легковушек с «автоматом»

За в 2021 году в России своих покупателей нашли 1,02 млн новых легковушек с двумя педалями. Таких машин, — с вариатором, «роботом» или классическим гидротрансформаторным «автоматом», — в ушедшем году реализовали на 11% больше, чем годом ранее.