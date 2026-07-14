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Русская весна

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Франция начала тратить газ, запасённый на зиму

Франция начала тратить газ, запасённый на зиму

Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа: запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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