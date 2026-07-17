Мои наблюдения: когда лицо и тело решают взять паузу и измениться до неузнаваемости

Лицо человека меняется на протяжении всей жизни, но есть период, когда это заметнее всего Лицо человека меняется на протяжении всей жизни, но есть период, когда это заметнее всего Долгое время я жила с ощущением, что старение — это некий плавный график, прямая линия, уходящая вниз под небольшим углом.