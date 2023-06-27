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Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет

НХЛ назвала игроков, попавших в первую и вторую символические сборные сезона.  Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов.

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