В течение всей недели западные средства массовой информации были натравлены на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который с трибуны в Австралии обвинил Запад в двуличности и призвал остановить его лицемерие.
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