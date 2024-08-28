Народные мечи или оружие для народа

﻿﻿Предположим, вы немецкий мальчик Ганс, на дворе 15 век, вы живете в деревне или даже небольшом городке, и однажды в таверне объявляется группа ландскнехтов (не в криминальном смысле, а "Команда"), а вместе с ними - Рекрутеры.