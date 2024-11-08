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Московский комсомолец в Израиле

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Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 8 ноября 2024 года

Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 8 ноября 2024 года

В последние сутки произошло несколько важных событий в Израиле и в мире, в политической сфере и других областях:Политические назначенияКнессет утвердил важные кадровые перестановки в правительстве Израиля - Исраэль Кац назначен министром обороны, а Гидеон Саар стал министром иностранных дел .

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