Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 8 ноября 2024 года

В последние сутки произошло несколько важных событий в Израиле и в мире, в политической сфере и других областях:Политические назначенияКнессет утвердил важные кадровые перестановки в правительстве Израиля - Исраэль Кац назначен министром обороны, а Гидеон Саар стал министром иностранных дел .