Подоляк: ракеты ATACMS и Taurus не изменят ситуацию на поле боя для Киева

РИАМО - 28 сен. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные западные ракеты ATACMS и Taurus, которые передадут Украине, не изменят ситуацию на линии боевого столкновения.
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