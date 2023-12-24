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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Этот мальчик очень плохо кончит, на помойке ни кому не нужный. А деньги что у него есть имеют свойство кончатся если ..."Хороший мальчик"...
  • Сергей Степанов
    Украина привыкла что на всех конкурсах их вытаскивали за ушиДвойное унижение ...
  • Андрей
    Это чмо - звезда? Кто это придумал?"Хороший мальчик"...

Шестёрка против: Сразу несколько стран Европы не стали давать Украине гарантий безопасности

Шестёрка против: Сразу несколько стран Европы не стали давать Украине гарантий безопасности

Руководство государств ещё не приняло никаких решений.Сразу шесть европейских стран не стали присоединяться к декларации, дающей гарантии безопасности Украины, об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Андрея Сибигу.

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