Шестёрка против: Сразу несколько стран Европы не стали давать Украине гарантий безопасности

Руководство государств ещё не приняло никаких решений.Сразу шесть европейских стран не стали присоединяться к декларации, дающей гарантии безопасности Украины, об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Андрея Сибигу.
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