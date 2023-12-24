Шестёрка против: Сразу несколько стран Европы не стали давать Украине гарантий безопасности

Руководство государств ещё не приняло никаких решений.Сразу шесть европейских стран не стали присоединяться к декларации, дающей гарантии безопасности Украины, об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Андрея Сибигу.