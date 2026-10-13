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Boeing будет дорабатывать «лайнер мечты»: FAA обязало заменить детали на 174 самолётах Boeing 787 из-за риска потери подъёмной силы

Boeing будет дорабатывать «лайнер мечты»: FAA обязало заменить детали на 174 самолётах Boeing 787 из-за риска потери подъёмной силы

США потребовали доработать систему предкрылков Boeing 787 Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило директиву лётной годности для самолётов Boeing 787 Dreamliner — в конфигурациях 787-8, 787-9 и 787-10.

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