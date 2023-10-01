Мощные взрыва прогремели ночью в Умани и Снигиревке

Два взрыва прогремели в ночь на воскресенье, 1 октября, в городе Снигиревка в подконтрольном Киеву районе Херсонской области на фоне объявленной воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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