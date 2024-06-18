У австралийских налогоплательщиков есть еще один повод ненавидеть “Фуриосу”: власти потеряли $100 миллионов на фильмеИздание Nikkei поделилось информацией о том, что за провал “Фуриоса: Хроники Безумного Макса” придется расплачиваться австралийским налогоплательщикам: оказывается австралийские власти внесли $33,2 миллиона в бюджет фильма, а так же фильм получил $88,3 миллиона в рамках… источник.