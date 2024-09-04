Towerborne выйдет в раннем доступе с 40 часами контента После работы над франшизой...

Towerborne выйдет в раннем доступе с 40 часами контентаПосле работы над франшизой Banner Saga, Stoic Studio теперь сотрудничает с Microsoft для разработки Towerborne, новой кооперативной экшен-RPG, которая скоро выйдет на ПК.
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