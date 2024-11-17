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Трамп рискует остаться без первой леди: Мелания не хочет в Белый дом

Трамп рискует остаться без первой леди: Мелания не хочет в Белый дом

Американские журналисты выяснили, что супруга Трампа вряд ли переселится в Белый дом.Мелания Трамп не хочет переезжать в Белый дом.

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