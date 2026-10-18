В Европе продолжается серия диверсий на объектах, связанных с Украиной. В Литве ночью неизвестные пытались поджечь предприятие, где находится оборудование Starlink, сообщил премьер страны Миндовгас Синкявичюс.
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