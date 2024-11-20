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Царьград

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Эксперты SuperJob перечислили самые невыгодные для отпуска месяцы в 2025 году

Эксперты SuperJob перечислили самые невыгодные для отпуска месяцы в 2025 году

Месяцы, на которые выпадает небольшое число рабочих дней, являются невыгодными для отпуска.Самыми неподходящими для ухода в отпуск в 2025 году месяцами будут январь, май, июнь и ноябрь.

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