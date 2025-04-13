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Мода и Шоу-бизнес

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«Все, что пишется — вброс»: Куртукова опровергла новости о повышенном до 5 млн гонораре

«Все, что пишется — вброс»: Куртукова опровергла новости о повышенном до 5 млн гонораре

Татьяна Куртукова опровергла новости о повышенном гонораре до 5 миллионов рублей. На премии «Шансон года» исполнительница хита «Матушка земля» призналась, что уже успела прочитать про себя новости, связанные с ее выступлениями и райдером.

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