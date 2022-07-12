Последствия удара ВСУ, нанесенного из американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Скриншот из видео Жители укрывались всю ночь, под завалами до сих пор находятся люди Как рассказали Readovka местный жители, ночь 12 июля стала для них огромным испытанием – семьям пришлось часами укрываться, стараясь как можно дальше находится от окон.