Microsoft сохраняет игры для будущего, финансирование российских студий, продажи COD: Vanguard…

Ninja Theory рассказала о любви к коротким играм, Институт развития интернета раздаёт деньги, авторы новой стратегии о Star Wars рассказали про сложности жанра, дизайн-директор Bethesda сравнил Dragon’s Dogma 2 со Skyrim, огромные продажи Call of Duty: Vanguard, Microsoft сохраняет игры для будущих поколений, Amazon и Bethesda выпустили видео о создании сериала по Fallout.