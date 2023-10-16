Путин: спорт чрезвычайно важен для формирования правильных жизненных установок

Президент России Владимир Путин считает, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами, а также выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам.
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