Польский публицист Томаш Грыгуч недоволен по поводу засилья украинских мигрантов в Польше. Они насчитывают от трех до девяти миллионов, и в стране они сытые, загорелые и богатые, при этом им совершенно не интересует судьба их собственной страны.
Польский публицист Томаш Грыгуч недоволен по поводу засилья украинских мигрантов в Польше. Они насчитывают от трех до девяти миллионов, и в стране они сытые, загорелые и богатые, при этом им совершенно не интересует судьба их собственной страны.
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