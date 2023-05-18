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Засилье украинских мигрантов в Польше: публицист негодует

Засилье украинских мигрантов в Польше: публицист негодует

Польский публицист Томаш Грыгуч недоволен по поводу засилья украинских мигрантов в Польше. Они насчитывают от трех до девяти миллионов, и в стране они сытые, загорелые и богатые, при этом им совершенно не интересует судьба их собственной страны.

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