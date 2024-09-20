Российский суд запретил судиться из-за водки «Хортица» на Кипре

Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились запрета на продолжение судебного разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, выступающей правообладателем торговой марки водки «Хортица».
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