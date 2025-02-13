Практикумы по подготовке школьников к ЕГЭ стартовали в Москве

В школах уже начались практические занятия по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Кроме того, в 2025 году появится возможность заниматься по наиболее популярным предметам онлайн с опытными учителями и тренерами, которые сами когда-то были победителями олимпиад.