Сборная Китая выиграла медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине, сборная России не участвовала в соревнованиях

Сборная Китая одержала победу в общем зачете зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.  Российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях.

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