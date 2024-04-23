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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже пятигорчанкой арендованной квартиры

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже пятигорчанкой арендованной квартиры

В ОМВД России по городу Железноводску обратилась жительница Пятигорска с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

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