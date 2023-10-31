Постпред Израиля в ООН пообещал носить желтую звезду, пока СБ не осудит ХАМАС

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник, 30 октября, во время выступления в Совете Безопасности ООН объявил, что он и все сотрудники израильской миссии будут носить желтые звезды до тех пор, пока орган не осудит действия палестинского движения ХАМАС.
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