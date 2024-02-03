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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игры Инса...

Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игры Инса...

Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игрыИнсайдер Dusk Golem, который первым написал про то, что на State of Play будет анонсирована и выпущена Silent Hill: The Short Message, прокомментировал недовольство пользователей недавним геймплейным трейлером ремейка Silent Hill 2.

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