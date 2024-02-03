Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игры Инса...

Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игрыИнсайдер Dusk Golem, который первым написал про то, что на State of Play будет анонсирована и выпущена Silent Hill: The Short Message, прокомментировал недовольство пользователей недавним геймплейным трейлером ремейка Silent Hill 2.