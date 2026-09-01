В Гатчине 63-летний мужчина обвиняется в убийстве 38-летнего сына

Жителю Гатчины предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Трагедия разыгралась ночью 2 июля в квартире, где мужчины поссорились во время застолья.
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