Захарова оценила слова Зеленского о завершении конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости быстрее завершить конфликт с Россией. Его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии