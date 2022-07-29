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США упрекнули Россию в несерьезном отношении к обмену заключенными

США упрекнули Россию в несерьезном отношении к обмену заключенными

Власти РФ несерьезно отнеслись к предложению США обменять бизнесмена Виктора Бута на американских заключенных Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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