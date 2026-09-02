ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ — Каллас

Планы по введению самого масштабного пакета санкций против России, затрагивающего 1,6 тыс. позиций, подтвердила глава европейской дипломатии Кая Каллас 2 сентября, сообщает Politico.
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