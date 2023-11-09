Сувенирные ножи могут признать холодным оружием в России

"по нынешнему ГОСТу по холодному оружию, нож признается таковым только в том случае, если он соответствует пяти жестким требованиям по длине, толщине, твердости, наличию заточенного лезвия и травмобезопасной рукояти." Двадцать с копейками там признаков, а не пять. И снова некоторые мутные перцы в законодательном корпусе лезут не в своё дело. С советских времён в криминальной статистике доминирующими девайсами были кухари, причём не шефы даже, а овощники. Мысовое сведение вполне укольное, прокат тощий, всегда острые, всегда под рукой - и, в отличие от грозного, воспетого Хичкоком шефа, есть на каждой кухне. Будем законодательно заниматься ловлей и запретом овощников? Беда, если кто-то услышит звон и сразу бегом подавать инициативу к запрету. Даже не простые уже граждане, - сами МВД крутят пальцем у виска. Так же вот крутили, когда ФЗ-150 от 1996 года поимел законодательный запрет на свободный оборот сюрикенов и бумерангов, - кому-то надо было больше смотреть кинов про ниндзей и читать Жульверна... Туда же и законодательный запрет складней с раскрытием клинка инерционным движением кисти: это уже, выходит, криминализация не конструкции ножа, а свободной регулировки центрального винта? ...Вот так оно и бывает, когда человеки берутся не за своё дело. Следующим номером прочтём на ночь книшку про Раскольникова и запретим топоры во всех смыслах. Типа, - на кой гражданам топоры, если дрова уже продают наколотые и расфасованные по авоськах...?

Виктор Луговой

Давно уже пора научиться понимать, что криминализация некоторого количества предметов хозяйства не предотвратит преступлений с использованием предметов как таковых. Есть запрет на одни - будут использоваться другие. Преступному замыслу всё равно, чем взмахнуть. Армстронг годе так в 1957, если не путаю, убил свою жену уколом инсулина. Она не была больной диабетом, инъекция была для неё смертельной. Армстронг знал, что делал. Итак, инсулин опасен в преступных руках; запретим? В 70-80-е г.г., ещё при Союзе, угонщики легковых авто имели в рукаве отвёртку - и применяли её в качестве колющего, если бывали застуканы на месте преступления. Не стану здесь цитировать некоторые документы главка, - а были на эту тему и громкие дела. Итак, запрещаем отвёртки? ...Семья Ляпуновых жила в коммуналке на Герцена. А хотела - в трёшке. Но в одной комнате жила одинокая бабуленция, в другой - отставной конферансье из Ленконцерта Карчевский. Бабуля захворала, семья Ляпуновых принялась с энтузазизмом за ней ухаживать - и таки её уходила, и вселилась в освободившуюся комнату. Оставался Карчевский. Была расписана целая драма про то, как Карчевский приставал к детям Ляпуновых, как неким вечером нарылся до скотского состояния и ворвался к Ляпуновым, после чего был вытолкан из комнаты и затолкан в свою, а затем... пра-авильно, получил несколько раз по черепу пустым алюминиевым сифоном, который находился рядом с его кроватью. Три пролома левой височной доли, два правой. Не касаясь вопроса о том, что семья выждала пару дней и побежала писать заяву гражданину начальнику, что-де ах-ах, их сосед уже сколько-то времени не выходит из комнаты, а с улицы в комнате заметен свет... Следствие не поверило в непомятый сифон - и на экспертизу пошли, вместе с сифоном, три чугунных утюга. Итак, - был долгосрочный предварительный умысел. Он был реализован чисто домашними средствами и с применением предметов хозбыт. Если били утюгом - запрещаем утюги? А если всё-таки сифоном? - запрещаем сифоны? Так и какую же категорию счесть доминантной для рассуждений о криминализации? Статистическую частоту использования - или криминальность самих действий?