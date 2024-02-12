Как представители разных поколений показывают одни и тех же вещи

Так называемые зумеры и миллениалы используют разные жесты для обозначения одних и тех же вещей. Члены одного семейства решили показать, как представители двух поколений изображают сердечко, звонок по телефону и его завершение, жест "фотографирую" и открытие окна в машине.
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