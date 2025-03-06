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Железняк: «Муж сказал, что покончит с собой, если сын пойдет в артисты. А тот все равно поступил в Щукинское»

Железняк: «Муж сказал, что покончит с собой, если сын пойдет в артисты. А тот все равно поступил в Щукинское»

Олеся Железняк не в восторге от того, что старший сын решил пойти по ее стопам и стать артистом. А муж звезды и вовсе был против: Спартак Сумченко даже угрожал самоубийством, если в семье появится еще одна творческая личность.

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