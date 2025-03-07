Американский бизнес хочет отмены антироссийских санкций - начать предлагают с банков и авиации

Иностранный, в частности, американский бизнес ожидает отмены ряда санкций в отношении России. Об этом рассказал президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ (AmCham Russia) Роберт Эйджи в беседе с РБК.
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