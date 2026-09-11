Инфекционист рассказал про новый клещевой вирус из Уханя и его симптомы

Врач-инфекционист Роман Румянцев рассказал о симптомах нового вируса ALTNV, обнаруженного в Китае. Узнайте, как избежать риска, какие симптомы опасны и почему важно следить за клещами.
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