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Инфекционист рассказал про новый клещевой вирус из Уханя и его симптомы

Инфекционист рассказал про новый клещевой вирус из Уханя и его симптомы

Врач-инфекционист Роман Румянцев рассказал о симптомах нового вируса ALTNV, обнаруженного в Китае. Узнайте, как избежать риска, какие симптомы опасны и почему важно следить за клещами.

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