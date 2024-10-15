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Царьград

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Раненый ВСУшник показал, чем кормят в киевском госпитале

Раненый ВСУшник показал, чем кормят в киевском госпитале

Украинский боевик показал, чем кормят раненых в киевском госпитале: строгая диета для тех, кто больше не полезен на передовой.

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