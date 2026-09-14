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43 TV Shows That Are Premiering Or Returning In Fall 2026 That Are Worth Checking Out

43 TV Shows That Are Premiering Or Returning In Fall 2026 That Are Worth Checking Out

There are a lot of new and returning shows to check out this fall, including "VisionQuest," a new Amy Poehler comedy, Linda Cardellini in a "Friday the 13th" prequel show, the return of "Abbott Elementary," and so much more!View Entire Post ›.

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