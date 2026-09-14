43 TV Shows That Are Premiering Or Returning In Fall 2026 That Are Worth Checking Out

There are a lot of new and returning shows to check out this fall, including "VisionQuest," a new Amy Poehler comedy, Linda Cardellini in a "Friday the 13th" prequel show, the return of "Abbott Elementary," and so much more!View Entire Post ›.
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