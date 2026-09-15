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Мировое обозрение

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«Целые посёлки сносят»: Россиян предупредили о юридических рисках при покупке таунхауса

«Целые посёлки сносят»: Россиян предупредили о юридических рисках при покупке таунхауса

Покупка таунхауса в России может обернуться не просто финансовыми потерями, а полной утратой жилья. Причина кроется в земле, на которой возводились такие посёлки: зачастую её назначение изначально не предполагало подобной застройки.

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