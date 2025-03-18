Собянин рассказал об оформлении станции метро «Народное Ополчение»

Будущую станцию метро «Народное Ополчение» отделают в серых и красных тонах Будущую станцию Рублево-Архангельской линии стилизуют под первые в Москве станции метрополитена Столичные власти утвердили визуальную концепцию будущей станции метро «Народное Ополчение», которая войдет в состав новой Рублево-Архангельской ветки метрополитена.
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