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АиФ Кухня

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Смородина лопнула. Что делать с ягодами, размокшими от дождя

Смородина лопнула. Что делать с ягодами, размокшими от дождя

Европейскую территорию России накрыл мощный циклон, всю прошлую неделю шли дожди, в выходные многие области и районы подверглись затяжным и сильным осадкам, только в Москве выпало 20% месячной нормы за воскресенье, 12 июля.

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