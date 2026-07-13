Смородина лопнула. Что делать с ягодами, размокшими от дождя

Европейскую территорию России накрыл мощный циклон, всю прошлую неделю шли дожди, в выходные многие области и районы подверглись затяжным и сильным осадкам, только в Москве выпало 20% месячной нормы за воскресенье, 12 июля.
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