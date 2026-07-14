«Режим берсерка»: озвучена новая версия гибели сенатора Грэма*

Nikolia Vovchenko

Ужасно это, что журналисты вроде бы как наши, а рассуждают столь трусливо. Всё легко посчитать. В какое время оно отметилось на объекте, время следования в Польшу и время перелёта так сказать "к скорой". Получается, что увезли это тело чучелком и потому штаты темнят, так как если признают, что оно попало под удар, то фсё..Нужно будет оправдываться перед всеми что оно делало на уркаине....А, самое главное,"туристам" въезд в куев заказан