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На пульсе времени

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«Режим берсерка»: озвучена новая версия гибели сенатора Грэма*

«Режим берсерка»: озвучена новая версия гибели сенатора Грэма*

В течение последних двух дней в России, на Украине и в США не перестают обсуждать загадочную смерть сенатора-русофоба Линдси Грэма*.

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Комментарии
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Сергей
Их всех - в расход! Там ,кажется,гинекологиня приезжает,надо повторить! Работайте братья!
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1 м.
Николай Гавриленко
Ну кто-нибудь, объясните мне, как &quot;Искандер&quot; мог в аорту поместиться?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Ужасно это, что журналисты вроде бы как наши, а рассуждают столь трусливо. Всё легко посчитать. В какое время оно отметилось на объекте, время следования в Польшу и время перелёта так сказать &quot;к скорой&quot;. Получается, что увезли это тело чучелком и потому штаты темнят, так как если признают, что оно попало под удар, то фсё..Нужно будет оправдываться перед всеми что оно делало на уркаине....А, самое главное,&quot;туристам&quot; въезд в куев заказан
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1 м.