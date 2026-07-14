В течение последних двух дней в России, на Украине и в США не перестают обсуждать загадочную смерть сенатора-русофоба Линдси Грэма*.
«Режим берсерка»: озвучена новая версия гибели сенатора Грэма*
Комментарии
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Сергей
Их всех - в расход! Там ,кажется,гинекологиня приезжает,надо повторить! Работайте братья!
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1 м.
Николай Гавриленко
Ну кто-нибудь, объясните мне, как "Искандер" мог в аорту поместиться?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Ужасно это, что журналисты вроде бы как наши, а рассуждают столь трусливо. Всё легко посчитать. В какое время оно отметилось на объекте, время следования в Польшу и время перелёта так сказать "к скорой". Получается, что увезли это тело чучелком и потому штаты темнят, так как если признают, что оно попало под удар, то фсё..Нужно будет оправдываться перед всеми что оно делало на уркаине....А, самое главное,"туристам" въезд в куев заказан
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1 м.
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