Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Аналитики выявили уникальность в стагнации цен на жилье 2024 года

Аналитики выявили уникальность в стагнации цен на жилье 2024 года

Стагнация цен на вторичное жилье в Московском регионе случалась и ранее. Однако завершившийся 2024 год стал первым, когда цены практически не менялись в течение всех 12 месяцев Завершившийся 2024 год стал уникальным для рынка вторичного жилья Московского региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх