Аналитики выявили уникальность в стагнации цен на жилье 2024 года

Стагнация цен на вторичное жилье в Московском регионе случалась и ранее. Однако завершившийся 2024 год стал первым, когда цены практически не менялись в течение всех 12 месяцев Завершившийся 2024 год стал уникальным для рынка вторичного жилья Московского региона.