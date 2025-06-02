Перл-Харбор закончился Хиросимой: чем опасно для Украины переписывание правил ведения войны

Принадлежащая миллиардеру и основателю цифрового гиганта «Амазон» Джеффу Безосу газета The Washington Post оценивает вчерашгюю массированную украинскую атаку на базы российской стратегической авиации следующим образом: «Украина только что переписала правила ведения войны».
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