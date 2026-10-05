🤖 Новые технологии и ИИ помогают разнообразить обучение в школах Крыма В школах и детских садах появляется больше современного оборудования, включая компьютерную технику и 3D-принтеры.
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