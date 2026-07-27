Психолог назвал лучший способ для борьбы с тревогой

Психолог назвал лучший способ для борьбы с тревогойПсихолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что любой спорт — командный или индивидуальный — положительно влияет на эмоциональный фон и помогает бороться со стрессом.
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